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Визит Си Цзиньпина к Путину. Белый дом со скепсисом относится к встрече

Бедрак Виктория, редактор ленты
путін Сі Цзіньпін
Фото: Getty Images

В администрации президента США “с глубоким скепсисом” относятся к визиту лидера Китая Си Цзиньпина в Россию.

Об этом сообщает CNN.

Указано, что США пытались помешать встрече Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина, так как предполагали, что Китай будет предлагать России шаги, которые будут выгодны только ей, в то же время для Украины это будет вредно.

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— Поскольку они начинают планировать свою повестку дня, мы, безусловно, хотим выразить, насколько нас беспокоят любые предложения из Китая, которые будут односторонними и будут отражать только российскую точку зрения, — сказал спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Он добавил, что китайский “мирный план” может включать определенный тип прекращения огня, который просто даст РФ перегруппировать свои силы для дальнейших атак.

— Теперь прекращение огня фактически является ратификацией российского завоевания, — подчеркнул Кирби.

Кроме того, в США обеспокоены, что “безграничное” партнерство Путина и Си может углубиться в результате таких переговоров.

Глава КНР Си Цзиньпин посетит РФ 20-22 марта по приглашению российского диктатора Владимира Путина.

Китайский лидер поедет в Россию с визитом впервые с начала развязанной РФ полномасштабной войны против Украины.

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Источник: CNN
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