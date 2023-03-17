Март, 17 в 12:58

Лидер Китая Си Цзиньпин посетит на следующей неделе Россию. Цель этого визита – “призыв к миру” и “содействие переговорам”.

Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел Китая.

Спикер МИД Ван Вэньбинь сообщил на брифинге, что Китай будет отстаивать свою “объективную и беспристрастную позицию” по международным и региональным вопросам, включая “кризис в Украине”.

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– Инициатива Китая сводится к одному предложению, которое заключается в том, чтобы призывать к миру и способствовать переговорам, – заявил он, комментируя цель поездки.

Визит Си Цзиньпина в РФ состоится на фоне попыток Пекина позиционировать себя как нейтрального посредника по поводу войны в Украине и балансировать между отношениями с Москвой и связями с Западом.

Недавно западные официальные лица выразили обеспокоенность тем, что Китай может рассматривать возможность предоставления РФ летальной военной помощи, в том числе беспилотников и боеприпасов для использования в войне против Украины. Официальный Пекин отрицает эти обвинения.

Выступая на брифинге в пятницу, 17 марта, Ван Вэньбинь заявил, что Китай всегда занимал “рассудительную и ответственную” позицию и контролировал экспорт военных и гражданских товаров двойного назначения в соответствии с законом.

Представитель МИД Китая настаивал, что экономическое и торговое сотрудничество между КНР и Россией является “открытым и прозрачным”.

В то же время, не называя ни одной конкретной страны, Ван Вэньбинь сообщил, что Китай выступает против “односторонних санкций и общей юрисдикции без оснований в международном праве и без разрешения Совета Безопасности ООН”. Кроме того, он обвинил некоторые страны в “двойных стандартах” по продаже оружия, заявив, что они якобы “подливают масла в огонь” в отношении Украины.

Что известно о визите Си Цзиньпина в РФ: дата и детали

Глава КНР Си Цзиньпин посетит РФ 20-22 марта по приглашению российского диктатора Владимира Путина.

Китайский лидер поедет в Россию с визитом впервые с начала развязанной РФ полномасштабной войны против Украины.

– По приглашению президента РФ Владимира Путина глава КНР Си Цзиньпин с 20 по 22 марта посетит Россию с государственным визитом, — сообщили в китайском МИД.

Эту информацию обнародовали и в Кремле. Состоится “обсуждение актуальных вопросов развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия” между Китаем и РФ, а также подписание документов.

Информация о том, что Си Цзиньпин планирует в ближайшие месяцы посетить Москву для встречи с Путиным, появилась еще в феврале.

Западные СМИ также сообщали, что лидер Китая намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в РФ.

В конце февраля МИД Китая обнародовал так называемый мирный план, состоящий из 12 пунктов и касающийся войны в Украине. В нем КНР предлагает, чтобы после “прекращения огня” Украина и РФ возобновили “мирные переговоры”, однако не упоминает о том, что Россия для начала должна прекратить агрессию и вывести свои войска.

Источник: МИД Китая, пресс-служба Кремля