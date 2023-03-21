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Макрон исключает роспуск парламента или перестановки в правительстве — СМИ

Бедрак Виктория, редактор ленты
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Еммануель Макрон
Фото: Depositphotos

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне протестов из-за повышения пенсионного возраста не планирует роспуск парламента или перестановки в правительстве.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

Указано, что Макрон в краткосрочной перспективе исключает как роспуск Национальной ассамблеи — нижней палаты законодательного органа, так и перестановки в правительстве или объявление референдума по пенсионной реформе.

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20 марта правительство Франции едва сумело избежать отставки во время голосования за вотум недоверия. Результаты голосования в парламенте означают также финальное одобрение проекта пенсионной реформы.

Согласно изменениям Макрона, минимальный общий пенсионный возраст увеличится с 62 до 64 лет, некоторые работники государственного сектора потеряют привилегии, а также ускорится увеличение количества лет работы, необходимых для получения полной пенсии.

Опросы показывают, что две трети французов выступают против таких реформ.

В последние недели состоялись забастовки работников транспорта, энергетиков, учителей и работников государственного сектора, включая сотрудников музеев. Продолжающаяся забастовка по уборке мусора привела к тому, что в половине Парижа накопилось более 7 тыс. тонн отходов.

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Источник: BFMTV

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