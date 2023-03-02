Идут переговоры. Франция рассматривает возможность передачи Украине истребителей Mirage
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню не исключает возможность передачи Киеву истребителей Mirage 2000.
Об этом сообщает ВMFTV.
Так, 28 февраля сенатор Филипп Фоллио спросил министра о планах МО страны передать украинцам 12 списанных и поставленных на хранение летом 2022 года истребителей. Другой сенатор Жоэль Гаррио-Майлям спросила, готова ли Франция обучать украинских летчиков в Варшаве.
Лекорню не подтвердил ни передачу самолетов, ни подготовку летчиков. По его словам, сейчас Украине срочно нужны боеприпасы, ведь от них зависит стойкость украинских защитников.
В то же время министр признал, что “с украинцами ведутся переговоры относительно самолетов и обучения”. Лекорню не уточнил, о каком типе самолета идет речь.
По его словам, трудности с доставкой самолетов связаны с логистикой, обучением, возможностями технического обслуживания — “все это во временных горизонтах, которые явно не являются краткосрочными”.
Всего ВВС Франции имеют 195 истребителей (96 Rafale и 99 Mirage 2000 серий 5, C и D), ВМС — еще 40 самолетов. Mirage постепенно выводятся из эксплуатации, их заменяют Rafale.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что его страна в этом году увеличит объем заказов на производство снарядов и ракет для своих вооружений. В частности, гаубиц Caesar, которые передаются Украине.
Источник: ВMFTV