Март, 02 в 13:50

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню не исключает возможность передачи Киеву истребителей Mirage 2000.

Об этом сообщает ВMFTV.

Так, 28 февраля сенатор Филипп Фоллио спросил министра о планах МО страны передать украинцам 12 списанных и поставленных на хранение летом 2022 года истребителей. Другой сенатор Жоэль Гаррио-Майлям спросила, готова ли Франция обучать украинских летчиков в Варшаве.

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Лекорню не подтвердил ни передачу самолетов, ни подготовку летчиков. По его словам, сейчас Украине срочно нужны боеприпасы, ведь от них зависит стойкость украинских защитников.

В то же время министр признал, что “с украинцами ведутся переговоры относительно самолетов и обучения”. Лекорню не уточнил, о каком типе самолета идет речь.

По его словам, трудности с доставкой самолетов связаны с логистикой, обучением, возможностями технического обслуживания — “все это во временных горизонтах, которые явно не являются краткосрочными”.

Всего ВВС Франции имеют 195 истребителей (96 Rafale и 99 Mirage 2000 серий 5, C и D), ВМС — еще 40 самолетов. Mirage постепенно выводятся из эксплуатации, их заменяют Rafale.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что его страна в этом году увеличит объем заказов на производство снарядов и ракет для своих вооружений. В частности, гаубиц Caesar, которые передаются Украине.

Источник: ВMFTV