Россия разместит в Беларуси ядерное оружие

Март, 25 в 19:57

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси ядерное оружие.

Об этом пишет BBC.

Диктатор подчеркнул, что речь идет о тактическом ядерном вооружении. Свое решение он пытается аргументировать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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— Но даже вне контекста этих событий Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, — сказал Путин в интервью.

Президент РФ говорит, что руководство и управление оружием будет в Москве. Диктатор сообщил, что к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.