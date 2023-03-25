Россия разместит в Беларуси ядерное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси ядерное оружие.
Об этом пишет BBC.
Диктатор подчеркнул, что речь идет о тактическом ядерном вооружении. Свое решение он пытается аргументировать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.
— Но даже вне контекста этих событий Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, — сказал Путин в интервью.
Президент РФ говорит, что руководство и управление оружием будет в Москве. Диктатор сообщил, что к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.
— Мы уже помогли белорусам переоборудовали самолеты, 10 типов самолетов готовы к применению тактического оружия, передали Искандер, с 3 апреля приступаем к обучению экипажей, приступаем к строительству хранилища для ядерного оружия, — заявил Путин.