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Факти / Світ

Росія розмістить у Білорусі ядерну зброю

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Росія розмістить у Білорусі ядерну зброю
Фото: Pixabay

Президент Росії Володимир Путін заявив, що планує розмістити на території Білорусі ядерну зброю.

Про це пише ВВС.

Диктатор підкреслив, що мова йде про тактичне ядерне озброєння. Своє рішення він намагається аргументувати тим, що Велика Британія передасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

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– Але навіть поза контекстом цих подій Олександр Григорович Лукашенко давно порушує питання про те, щоб розмістити на території Білорусі російську тактичну ядерну зброю, – сказав Путін в інтерв’ю.

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Президент РФ каже, що керівництво й управління зброєю буде у Москві. Диктатор повідомив, що до 1 липня в Білорусі завершать будівництво сховища для тактичної ядерної зброї.

– Ми вже допомогли білорусам переобладнали літаки, 10 типів літаків готові до застосування тактичної зброї, передали Іскандер, з 3 квітня розпочинаємо навчання екіпажів, розпочинаємо будівництво сховища для ядерної зброї, — заявив Путін.

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