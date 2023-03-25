Март, 25 в 20:02

Европейская комиссия рассчитывает получить доход в размере около 2,6% от инвестирования активов, принадлежащих российскому центральному банку, замороженных в соответствии с санкциями ЕС.

Об этом пишет американское издание Politico ссылаясь на полученный редакцией документ.

ЕС изучает правовые возможности использования российских иностранных резервов, замороженных в блоке, включая их инвестирование для получения прибыли, которая могла бы быть использована для финансирования восстановления Украины.

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Politico отмечает, что такая беспрецедентная попытка вызывает юридические, политические и экономические вопросы, и страны ЕС в прошлом месяце создали рабочую группу для изучения того, что можно сделать.

— Среди стран-членов (ЕС, — Ред.) существует консенсус, что важно очень, очень тщательно изучить, что можно сделать в соответствии с инструкциями, которые нам дали, включая то, что то, что будет сделано, должно соответствовать законодательству ЕС и международному праву. Мы находимся в исключительной ситуации, и, вероятно, любое решение, которое мы выработаем, будет носить характер, которого не было раньше, — сказал изданию Андерс Анлид, шведский дипломат, которому было поручено возглавить группу.

В документе Комиссии, который будет обсуждаться национальными экспертами на встрече во вторник, объясняются правовые основания для инвестирования российских активов, а также связанные с этим риски, и приводятся оценки возможной доходности инвестиций.

Учитывая, что вторжение России в Украину является “исключительным и грубым нарушением” международного и гуманитарного права, Комиссия считает, что она может обосновать свои аргументы в пользу инвестирования активов российского центрального банка и получения прибыли в пользу Украины в рамках международного права.

— Это, по-видимому, оправдывает не только беспрецедентные ограничительные меры, принятые до сих пор, но и столь же исключительную меру, направленную на компенсацию ущерба, причиненного этими нарушениями, — говорится в документе Комиссии и добавляется, что это потребует корректировки положения о санкциях ЕС.

В документе также подчеркивается, что принятие скоординированных мер с G7 и другими странами будет иметь “как политические, так и рыночные преимущества”, поскольку позволит избежать отпугивания инвесторов, которые могут избегать европейской финансовой инфраструктуры, если ЕС будет действовать в одностороннем порядке.

В соответствии с режимом санкций ЕС, если и когда санкции будут сняты, владелец замороженных активов должен иметь возможность вернуть капитал, а также любые доходы, которые были оговорены в контракте до того, как активы были заморожены. Но любые доходы сверх этого могут быть присвоены, считает Комиссия, и использованы для восстановления Украины.

— Если активное управление позволяет получить прибыль сверх оговоренной в контракте, то владельцы управляемых активов не должны получать выгоду от этой прибыли после отмены меры, — пишет Комиссия.

Количественная оценка этих прибылей зависит от того, сколько денег инвестировано и каким образом.

ЕС считает, что около двух третей из $300 млрд резервов российского Центрального банка, замороженных в странах G7, ЕС и Австралии, в настоящее время хранятся в ЕС, включая €191 млрд в Бельгии и €21 млрд в другой неназванной стране ЕС.

— Появляющиеся сейчас подробности, как правило, подтверждают (эту) первоначальную оценку, — говорится в документе.

Однако ЕС еще не до конца знает, где хранятся резервы российского ЦБ, и включил обязательство сообщать об их местонахождении в свой последний пакет санкций против России, чтобы попытаться получить более четкую картину.

Инвестирование этих миллиардов в “ликвидные, высокорейтинговые активы” с относительно коротким сроком погашения может принести “значительный годовой доход с медианой около 2,6 процента”, — пишет Комиссия.

Инвестиции в акции принесут более высокий доход, но более рискованный класс активов может принести убытки в размере до €4 млрд в год, что повлечет за собой “политические и финансовые последствия”, если ЕС придется возмещать России убытки, понесенные при инвестировании ее активов — в то время как “риск убытков по портфелю активов с высоким кредитным качеством и более коротким сроком погашения при текущей доходности представляется весьма незначительным”.

Тем не менее, “потери никогда не могут быть исключены”, и поэтому вопрос о том, “кто несет любой остаточный риск в случае потерь… требует четкого юридического ответа”, отмечает Комиссия.