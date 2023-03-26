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Из Германии планируют выслать 30 российских дипломатов – СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
Німеччина
Фото: Unsplash

Из Германии планируется выслать более 30 российских дипломатов, аккредитованных в Берлине.

Об этом сообщает Focus.

Органы безопасности Германии считают, что дипломаты из России могут использовать свой иммунитет для незаконной вербовки немецких информаторов из политики, бизнеса, науки и Вооруженных сил.

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Они необходимы им для проведения в стране диверсионных или дезинформационных операций.

– Резиденции российских секретных служб, которые размещены в посольстве в Берлине и в нескольких консульствах, укомплектованы плотнее, чем во время холодной войны и насчитывают около 160 офицеров, – говорится в материале.

Ранее Берлин предложил ЕС усилить контроль над экспортом электроники, чтобы закрыть лазейки для РФ.

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