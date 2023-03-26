З Німеччини планують вислати 30 російських дипломатів – ЗМІ

Березень, 25 в 22:56

З Німеччини планують вислати понад 30 російських дипломатів, акредитованих у Берліні.

Про це повідомляє Focus.

Органи безпеки Німеччини вважають, що дипломати з Росії можуть використати свій імунітет для незаконного вербування німецьких інформаторів із політики, бізнесу, науки та Збройних сил.

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Вони потрібні їм для проведення в країні диверсійних чи дезінформаційних операцій.

– Резиденції російських секретних служб, які розміщені в посольстві в Берліні та в кількох консульствах укомплектовані щільніше, ніж під час холодної війни і налічують близько 160 офіцерів, – йдеться у матеріалі.

Раніше Берлін запропонував ЄС посилити контроль над експортом електроніки, аби закрити лазівки для РФ.