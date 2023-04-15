Правительство Дании планирует очень скоро передать Украине танки Leopard 1, которые проходили ремонт в датских предприятиях.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Дании.

В сообщении указывается, что в феврале этого года, правительство Дании, совместно с Германией и Нидерландами, передало Украине не менее 100 танков Leopard 1.

Некоторые из этих танков до сих пор ремонтируются на предприятии Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен посетил предприятие во Фленсбурге, где заявил о намерениях Копенгагена передать эти танки в ближайшее время.

— Я очень рад возможности пригласить парламентских политиков на FFG, чтобы они также могли увидеть, насколько далеко мы продвинулись в процессе восстановления танков Leopard 1. Это большое и важное пожертвование на борьбу за свободу Украины, которое было сделано при широкой поддержке других партий в датском парламенте и которое мы надеемся, что сможем отправить в Украину очень скоро, — сказал Троэльс Лунд Поульсен.

Министр обороны и другие датские политики посетили FFG вместе с послом Дании в Германии Сусанне Хильделунд и атташе по вопросам обороны бригадным генералом Якобом Хениусом и имели возможность обсудить с генеральным директором FFG Норбертом Эрихсеном текущую модернизацию танков Leopard 1.

В начале февраля Дания совместно с Нидерландами и Германией запустила проект по восстановлению большого количества танков Leopard 1A5. Первым этапом проекта является продолжение поставки танков для двух батальонов — что эквивалентно примерно 80 танкам — в течение ближайших месяцев.

Ожидается, что первые танки будут готовы к украинской подготовке в ближайшие недели.

— Во время моего визита в Украину в начале этой недели у меня была возможность обсудить пожертвования с моим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Он поблагодарил меня за датские пожертвования, включая предстоящую поставку танков Leopard. Это пожертвование, о котором просят украинцы, и которое хорошо сочетается с другим украинским оборудованием, — сказал Лунд Поульсен.

В рамках проекта Украине будет предложено обучение и тренинг по использованию танков, а также запасные части и комплект боеприпасов.

Фото: Forsvarsministeriet

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