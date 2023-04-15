Уряд Данії планує дуже скоро передати Україні танки Leopard 1, які проходили ремонт у данських підприємствах.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Данії.

У повідомленні вказується, що в лютому цього року, уряд Данії, спільно з Німеччиною та Нідерландами, передав Україні щонайменше 100 танків Leopard 1.

Деякі з цих танків досі ремонтуються на підприємстві Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен відвідав підприємство у Фленсбурзі, де заявив про наміри Копенгагена передати ці танки найближчим часом.

– Я дуже радий можливості запросити парламентських політиків на FFG, щоб вони також могли побачити, наскільки далеко ми просунулися в процесі відновлення танків Leopard 1. Це велике і важливе пожертвування на боротьбу за свободу України, яке було зроблено при широкій підтримці інших партій в данському парламенті, і яке ми сподіваємося, що зможемо відправити в Україну дуже скоро, – сказав Троельс Лунд Поульсен.

Міністр оборони та інші данські політики відвідали FFG разом із послом Данії в Німеччині Сусанні Хільделунд та аташе з питань оборони бригадним генералом Якобом Хеніусом і мали змогу обговорити з генеральним директором FFG Норбертом Еріхсеном поточну модернізацію танків Leopard 1.

На початку лютого Данія спільно з Нідерландами та Німеччиною запустила проєкт з відновлення великої кількості танків Leopard 1A5. Першим етапом проєкту є продовження постачання танків для двох батальйонів – що еквівалентно приблизно 80 танкам – протягом найближчих місяців.

Очікується, що перші танки будуть готові до української підготовки найближчими тижнями.

– Під час мого візиту в Україну на початку цього тижня у мене була можливість обговорити пожертви з моїм українським колегою Олексієм Резніковим. Він подякував мені за данські пожертви, включно з майбутнім постачанням танків Leopard. Це пожертва, про яку просять українці, і яка добре поєднується з іншим українським обладнанням, – сказав Лунд Поульсен.

У рамках проєкту Україні буде запропоновано навчання і тренінг з використання танків, а також запасні частини і комплект боєприпасів.

Фото: Forsvarsministeriet

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