В ООН прогнозируют новый всплеск глобального потепления и побитие температурных рекордов

Вероятность развития погодного явления Эль-Ниньо в ближайшие месяцы возросла, это может привести к повышению глобальной температуры и, возможно, к новым тепловым рекордам.

Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация ООН, пишет The Guardian.

Эль-Ниньо — природный климатический феномен, который обычно ассоциируется с усилением жары во всем мире, а также засухой в одних частях мира и проливными дождями в других, в последний раз наблюдался в 2018-2019 годах.

Указано, что по данным ВМО, вероятность того, что Эль-Ниньо начнется до конца июля, составляет 60%, а до конца сентября — 80%.

— Это изменит погодные и климатические условия во всем мире, — заявил журналистам в Женеве Вильфран Муфума Окиа, руководитель отдела региональных климатических прогнозов ВМО.

По словам главы метеорологической организации Петтери Тааласа, ожидаемый приход потепления климата приведет к новому всплеску глобального потепления и увеличит вероятность побития температурных рекордов.

Поскольку эффект Эль-Ниньо на глобальную температуру обычно проявляется через год после его возникновения, его влияние, вероятно, будет наиболее очевидным в 2024 году.

— Мы ожидаем, что в ближайшие два года произойдет серьезное повышение глобальной температуры, — подытожил Окиа.

Источник : The Guardian

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