Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Военное положение в Украине-2023: дата окончания и что нужно знать о введении
Изображал из себя военного лидера: в ISW объяснили, зачем Путин ездил на ВОТ
В Украине запретили географические названия, связанные с РФ — Зеленский подписал закон
В Почаевской лавре прихожане УПЦ МП заявили, что Путин — их правитель, а Украину бомбит Бог
От Путина отворачивается часть российской элиты — министр обороны ФРГ
Світ
Бедрак Виктория, редактор ленты

В ООН прогнозируют новый всплеск глобального потепления и побитие температурных рекордов

В ООН прогнозируют новый всплеск глобального потепления и побитие температурных рекордов
Фото: Getty Images

Вероятность развития погодного явления Эль-Ниньо в ближайшие месяцы возросла, это может привести к повышению глобальной температуры и, возможно, к новым тепловым рекордам.

Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация ООН, пишет The Guardian.

Эль-Ниньо — природный климатический феномен, который обычно ассоциируется с усилением жары во всем мире, а также засухой в одних частях мира и проливными дождями в других, в последний раз наблюдался в 2018-2019 годах.

Указано, что по данным ВМО, вероятность того, что Эль-Ниньо начнется до конца июля, составляет 60%, а до конца сентября — 80%.

— Это изменит погодные и климатические условия во всем мире, — заявил журналистам в Женеве Вильфран Муфума Окиа, руководитель отдела региональных климатических прогнозов ВМО.

По словам главы метеорологической организации Петтери Тааласа, ожидаемый приход потепления климата приведет к новому всплеску глобального потепления и увеличит вероятность побития температурных рекордов.

Поскольку эффект Эль-Ниньо на глобальную температуру обычно проявляется через год после его возникновения, его влияние, вероятно, будет наиболее очевидным в 2024 году.

— Мы ожидаем, что в ближайшие два года произойдет серьезное повышение глобальной температуры, — подытожил Окиа.

Читайте также
Тепловые волны и изменения климата. Где ожидается экстремальная жара – исследование
аномальна спека посуха

Источник: The Guardian
Глобальное потепление, Жара
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Тепловые волны и изменения климата. Где ожидается экстремальная жара – исследование
аномальна спека посуха
Видео
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске

Съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел во время съемок сюжета в Северске Донецкой области. Как все было – смотрите в материале.

Владислав Круглов
Билетов продано уже несколько тысяч: лидер группы Антитела Тарас Тополя о концерте в Крыму
Антитіла концерт у Криму
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (03.05.2023)
В ООН прогнозируют новый всплеск глобального потепления и побитие температурных рекордов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (03.05.2023)
В ООН прогнозируют новый всплеск глобального потепления и побитие температурных рекордов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (03.05.2023)
В ООН прогнозируют новый всплеск глобального потепления и побитие температурных рекордов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь