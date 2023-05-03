В ООН прогнозують новий сплеск глобального потепління та побиття температурних рекордів

Ймовірність розвитку погодного явища Ель-Ніньо в найближчі місяці зросла, це може призвести до підвищення глобальної температури і, можливо, до нових теплових рекордів.

Про це повідомляє Всесвітня метеорологічна організація ООН, пише The Guardian.

Ель-Ніньо – природний кліматичний феномен, який зазвичай асоціюється з посиленням спеки в усьому світі, а також посухою в одних частинах світу і проливними дощами в інших, востаннє спостерігався у 2018-2019 роках.

Зазначено, що за даними ВМО, ймовірність того, що Ель-Ніньо розвинеться до кінця липня, становить 60%, а до кінця вересня – 80%.

– Це змінить погодні та кліматичні умови в усьому світі, – заявив журналістам у Женеві Вільфран Муфума Окіа, керівник відділу регіональних кліматичних прогнозів ВМО.

За словами голови метеорологічної організації Петтері Тааласа, очікуваний прихід потепління клімату призведе до нового сплеску глобального потепління і збільшить ймовірність побиття температурних рекордів.

Оскільки ефект Ель-Ніньо на глобальну температуру зазвичай проявляється через рік після його виникнення, його вплив, ймовірно, буде найбільш очевидним у 2024 році.

– Ми очікуємо, що в найближчі два роки відбудеться серйозне підвищення глобальної температури, – підсумував Окіа.

Джерело : The Guardian

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