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Через фейковый транзит РФ получила товары ЕС минимум на $1 млрд – FT

контейнери
Фото: Unsplash

Более $1 млрд экспорта из ЕС, на который распространяются санкции, исчезло во время транзита к экономическим партнерам России. Это помогло поддержать экономику российского диктатора Владимира Путина в военное время.

Об этом пишет Financial Times.

Открытые данные, проанализированные изданием, свидетельствуют, что лишь около половины контролируемых товаров двойного назначения стоимостью 2 млрд долларов, отправленных из ЕС, фактически достигли своих заявленных пунктов назначения в Казахстане, Кыргызстане и Армении.

Эти товары, которые, по мнению ЕС, могут быть использованы военными или разведывательными службами и подлежат экспортному контролю, могли попасть в Россию непосредственно из ЕС под предлогом того, что они были лишь проездом.

Большая доля таких товаров была отправлена из стран Балтии в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда торговля ЕС с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией выросла до беспрецедентного уровня.

— Несоответствия, найденные в записях, свидетельствуют о том, что Россия обходила широкие санкции с помощью посредников, агентов или поставщиков, которые указывали фальшивые пункты назначения в таможенных декларациях ЕС, — говорится в материале.

Указано, что этот метод помог Москве сохранить доступ к критически важной европейской продукции, в частности, к авиационным компонентам, оптическому оборудованию и газовым турбинам.

Что касается некоторых конкретных категорий товаров, в частности газовых турбин, паяльников и радиовещательного оборудования, то, согласно данным, почти ни один из товаров, отправленных из ЕС, не достиг места назначения.

Ситуация подчеркивает сложность усилий, направленных на то, чтобы перекрыть доступ России к чувствительным товарам, даже если эти товары подпадают под согласованные ограничения стран Запада.

FT также добавляет, что настоящая цифра вероятного потока теневого импорта в РФ значительно выше, поскольку 1 млрд долларов касается только выборки товаров, на которые распространяется запрет, что журналисты смогли сопоставить с данными о международных торговых потоках.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и партнеры готовят большой санкционный пакет против России.

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Источник: Financial Times
ЕС, Россия, Санкції проти Росії
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