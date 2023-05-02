Вскоре будет публичного объявлено решение Украины и партнеров относительно нового санкционного пакета против Российской Федерации.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 2 мая.

Он предоставил краткий отчет о сегодняшнем дне.

По словам президента, сегодня состоялось заседание военного кабинета.

— Это особая работа с ключевыми командующими и теми, кто обеспечивает оборону. Понятно, что это закрытая работа, ее детали не обнародуются. Но так же, как и заседание Ставки, военный кабинет тоже работает регулярно для синхронизации наших наиболее важных оборонительных и активных действий, — сказал он.

Вторым пунктом дня Зеленский назвал санкции, по которым он провел совещание, чтобы усилить санкционное давление на Россию со стороны Украины и Запада.

— Внимательно следим за тем, как государство-террорист пытается обходить санкции, фиксируем каждое такое направление, работаем вместе с партнерами, чтобы заблокировать это. Готовим большой санкционный пакет. Решение уже скоро, — сказал он.

Третьим пунктом украинский глава государства назвал международные меры.

— Этот май и последующие месяцы будут довольно активными для Украины в международной плоскости. Будет много переговорной работы, международные мероприятия, которые усилят нашу оборону. Все прорабатываем. Провел сегодня несколько совещаний относительно запланированного на эту неделю и на ближайшее время, — сказал он.

Отдельно президент остановился на совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем, с которым обсудил координацию и подготовку решений по развитию государства.

— Готовим концептуальные решения по безопасности для развития Украины, нашей инфраструктуры как сейчас, так и после войны. Готовимся и к запланированным международным встречам по восстановлению Украины и соответствующим переговорам с партнерами, — сказал он.

Владимир Зеленский рассказал, что сегодня также встретился с делегацией парламента Португалии, которую возглавил председатель парламента. Встречу с парламентариями президент Украины назвал “продуктивной”.

По его словам, тематика разговора с португальцами была довольно широкой, но главной темой была тема безопасности.

— В этом контексте отметил, каких решений ожидаем от саммита партнеров в Вильнюсе в июле, саммита НАТО.

Также Владимир Зеленский имел разговор с председателем Африканского союза, президентом Коморских Островов, что назвал важным.

— Поблагодарил за поддержку на глобальных площадках, в частности в ООН. Пригласил присоединиться к реализации нашей формулы мира и заверил, что Украина готова быть надежным гарантом продовольственной безопасности. Мы делаем все, чтобы ликвидировать любой вред от российской агрессии как для наших людей, так и для всех наших партнеров, — сказал Зеленский.

Глава государства также отметил украинских воинов из 77 и 93 бригад, которые защищают Бахмутское направление.

Источник : Офис президента

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