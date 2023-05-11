Не сказал, что хочет победы Украины: Трамп трижды затруднился ответить на вопрос о войне

Бывший президент Дональд Трамп затруднился ответить на вопрос, кто, по его мнению, должен победить в войне России против Украины.

– Я не мыслю с точки зрения победы и поражения. Я думаю о том, как это урегулировать, – сказал он во время дебатов на телеканале CNN.

Когда журналист во второй раз задал вопрос, желает ли он Украине победы, Трамп не ответил прямо, а сказал, что хочет, чтобы “все перестали умирать”.

– Я хочу, чтобы они перестали умирать – и россияне, и украинцы. И я сделаю это за 24 часа, — заявил экс-президент США.

После того, как журналист третий раз озвучила свой вопрос, Трамп сказал, что хочет, чтобы Европа “вкладывала больше денег” в поддержку Украины и “выровнялась” со США.

– Мы раздаем так много оборудования, что у нас сейчас нет боеприпасов для себя. У нас нет боеприпасов для самих себя, потому что мы так много даем, – сказал он.

При этом он отметил, что США слишком много помогают Украине, и заявил, что не обязуется оказывать помощь стране, если выиграет выборы.

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