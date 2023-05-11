Не сказал, что хочет победы Украины: Трамп трижды затруднился ответить на вопрос о войне
Бывший президент Дональд Трамп затруднился ответить на вопрос, кто, по его мнению, должен победить в войне России против Украины.
– Я не мыслю с точки зрения победы и поражения. Я думаю о том, как это урегулировать, – сказал он во время дебатов на телеканале CNN.
Когда журналист во второй раз задал вопрос, желает ли он Украине победы, Трамп не ответил прямо, а сказал, что хочет, чтобы “все перестали умирать”.
– Я хочу, чтобы они перестали умирать – и россияне, и украинцы. И я сделаю это за 24 часа, — заявил экс-президент США.
После того, как журналист третий раз озвучила свой вопрос, Трамп сказал, что хочет, чтобы Европа “вкладывала больше денег” в поддержку Украины и “выровнялась” со США.
– Мы раздаем так много оборудования, что у нас сейчас нет боеприпасов для себя. У нас нет боеприпасов для самих себя, потому что мы так много даем, – сказал он.
При этом он отметил, что США слишком много помогают Украине, и заявил, что не обязуется оказывать помощь стране, если выиграет выборы.
Интенсивность сражений на востоке Украины заметно возросла. Не утихает на Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Фактически звуки взрывов раздаются вдоль всей линии разграничения. Украинские защитники готовятся и к еще большему обострению, вдруг оккупационные войска активизируются к своей сакральной дате – 9 мая.Константин Мельников