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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Минобороны Беларуси заявили об усилении границы танками

В Минобороны Беларуси заявили об усилении границы танками

Некоторые танковые взводы армии Беларуси якобы “усиливают госграницу”.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Минобороны Республики Беларусь.

– Некоторые танковые взводы во время проверки выполняют задачи по усилению Государственной границы Республики Беларусь, – отмечается в сообщении.

Однако в Минобороны страны не объяснили, что грозит белорусской границе.

При этом во время комплексной проверки боевой готовности ВС Беларуси военные танкового подразделения “организовали охрану и оборону, а также инженерное оборудование района сосредоточения, осуществили маскировку вооружения, военной и специальной техники”.

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Во время действия танковые экипажи выполнили контрольные стрельбы с вооружения танка Т-72Б, а солдаты подразделения обеспечения отстрелялись из автоматов АКС-74.

Фото: Минобороны Беларуси

Беларусь, Война в Украине
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