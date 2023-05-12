В Минобороны Беларуси заявили об усилении границы танками
Некоторые танковые взводы армии Беларуси якобы “усиливают госграницу”.
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Минобороны Республики Беларусь.
– Некоторые танковые взводы во время проверки выполняют задачи по усилению Государственной границы Республики Беларусь, – отмечается в сообщении.
Однако в Минобороны страны не объяснили, что грозит белорусской границе.
При этом во время комплексной проверки боевой готовности ВС Беларуси военные танкового подразделения “организовали охрану и оборону, а также инженерное оборудование района сосредоточения, осуществили маскировку вооружения, военной и специальной техники”.
Во время действия танковые экипажи выполнили контрольные стрельбы с вооружения танка Т-72Б, а солдаты подразделения обеспечения отстрелялись из автоматов АКС-74.
Фото: Минобороны Беларуси