У Міноборони Білорусі заявили про посилення кордону танками
Деякі танкові взводи армії Білорусі нібито “посилюють держкордон”.
Про це у Telegram повідомила пресслужба Міноборони Республіки Білорусь.
– Деякі танкові взводи під час перевірки виконують завдання з посилення Державного кордону Республіки Білорусь, – зазначається у повідомленні.
Проте у Міноборони країни не пояснили, що саме загрожує білоруському кордонові.
При цьому, під час комплексної перевірки бойової готовності ЗС Білорусі військові танкового підрозділу “організували охорону та оборону, а також інженерне обладнання району зосередження, здійснили маскування озброєння, військової та спеціальної техніки”.
Під час дійства танкові екіпажі виконали контрольні стрільби з озброєння танка Т-72Б, а солдати підрозділу забезпечення відстрілялись з автоматів АКС-74.
Фото: Міноборони Білорусі