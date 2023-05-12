В ООН не имеют запасного плана на случай, если Россия выйдет из зернового соглашения

ООН не имеет дополнительных вариантов для разрешения ситуации, если Россия с 18 мая покинет зерновое соглашение.

Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Во время брифинга его спросили, что произойдет, если Россия решит не продолжать участие в зерновой сделке.

— Нет плана Б для Черного моря. Есть Черное море. Мы не можем передвинуть море. Мы не можем переместить Босфор, — ответил он.

Сейчас Россия прилагает усилия, чтобы обосновать свой выход из зернового соглашения тем, что экспорт зерна якобы дает “одностороннюю выгоду” только Украине.

В то же время представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия экспортирует зерно и удобрения “на том же уровне, если не выше, чем до начала полномасштабного вторжения”.

По ее словам, Кремль пытается угрозами и саботажем экспорта зерна из Украины поднять мировые цены на хлеб и заработать на этом.

— Угрозы России касаются денег и власти. Чем больше Россия препятствует экспорту Украины, тем выше цены, и поскольку российский экспорт развивается хорошо, они получают больше прибыли, — сказала Линда Томас-Гринфилд.

Стамбульский координационный центр, отслеживающий движение кораблей в рамках соглашения, указывает, что количество инспекции судов, следующих в Украину и обратно по Черноморской инициативе, упало от среднего дневного показателя 4,4 инспекции на вход и 6,3 на выход в октябре 2022 года до 1,4 на вход и 1,5 на выход в мае текущего года.

Глава управления по координации санкций Госдепа США Джим О’Брайен заявил, что со стороны РФ есть злоупотребление процедурами Черноморской зерновой инициативы: “Они не позволяют судам регистрироваться, а потом не проверяют их”.

Напомним, 11 мая в Стамбуле состоялось совещание на уровне заместителей министров обороны Турции, России и Украины, а также представителей ООН, на котором обсуждалось продолжение Черноморской зерновой инициативы. Министерство обороны Турции сообщило лишь о факте проведения совещания, но ничего не сказало о его результатах.

Источник : Голос Америки

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