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Ілля Нежигай, редактор стрічки

В ООН не мають запасного плану на випадок, якщо Росія вийде із зернової угоди

В ООН не мають запасного плану на випадок, якщо Росія вийде із зернової угоди
Фото: Getty Images

ООН не має додаткових варіантів для вирішення ситуації, якщо Росія 18 травня залишить зернову угоду.

Про це заявив офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

Під час брифінгу його запитали, що станеться, якщо Росія вирішить не продовжувати участь у зерновій угоді.

– Немає плану Б для Чорного моря. Є Чорне море. Ми не можемо пересунути море. Ми не можемо перемістити Босфор, – відповів він.

Наразі Росія докладає зусиль, щоб обґрунтувати свій вихід із зернової угоди тим, що експорт зерна начебто дає “односторонню вигоду” лише Україні.

Водночас представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія експортує зерно і добрива “на тому ж рівні, якщо не вище, ніж до початку повномасштабного вторгнення”.

За її словами, Кремль намагається погрозами та саботажем експорту зерна з України підняти світові ціни на хліб і заробити на цьому.

– Погрози Росії стосуються грошей і влади. Що більше Росія перешкоджає експорту України, то вищі ціни, і оскільки російський експорт розвивається добре, вони отримують більше прибутків, – сказала Лінда Томас-Грінфілд.

Стамбульський координаційний центр, що відстежує рух кораблів у межах угоди, вказує, що кількість інспекції суден, які прямують до України та назад за Чорноморською ініціативою, впала від середнього денного показника 4,4 інспекції на вхід і 6,3 на вихід у жовтні 2022 року до 1,4 на вхід і 1,5 на вихід у травні поточного року.

Глава управління з координації санкцій Держдепу США Джим О’Браєн заявив, що з боку РФ є зловживання процедурами Чорноморської зернової ініціативи: “Вони не дозволяють суднам реєструватись, а потім не перевіряють їх”.

Нагадаємо, 11 травня у Стамбулі відбулася нарада на рівні заступників міністрів оборони Туреччини, Росії та України, а також представників ООН, на якій обговорювалося продовження Чорноморської зернової ініціативи. Міністерство оборони Туреччини повідомило лише про факт проведення наради, але нічого не сказало про її результати.

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Джерело: Голос Америки
ООН, Росія, Україна, Чорноморська зернова ініціатива
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