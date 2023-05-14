Оппозиция вряд ли изменит курс: что могут принести результаты выборов в Турции Украине

Украине можно ожидать большей синергии между условным коллективным Западом, в частности НАТО, с одной стороны, и потенциальной новой властью, ныне оппозицией в Турции.

Такое мнение высказала глава направления Региональная безопасность и исследования конфликтов Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Мария Золкина в эфире телемарафона Єдині новини.

Отвечая на вопрос ведущего Вадима Карпьяка, почему украинцам важно следить за возможной сменой власти в Турции, она отметила, что это приведет и к изменению внешнеполитических акцентов в политике самой Турции.

— Если мы понимаем, каковы приоритеты Эрдогана. Он традиционно настаивал, в частности после полномасштабного вторжения, на возможностях посредничества Турции в этом конфликте, на увеличении роли Турции как отдельного игрока. Надежда оппозиции в том, что они будут больше сосредотачивать свою внешнюю политику на НАТО, даже на европейских партнеров, и что будет меньше линии раскола там, где официальная позиция нынешней Анкары противоречит позиции, в частности, НАТО, — сказала она.

Золкина добавила, что это касается также России и экономической политики, например, отсутствия санкций.

По ее словам, оппозиция вряд ли изменит курс и присоединится ко всем западным санкциям против России, но будет помогать бороться с тем, чтобы турецкие компании не помогали россиянам обходить их и использовать Турцию как хаб.

Она также сказала, что тезису о том, что России выгоднее победа Эрдогана, есть место. Дело в том, что Эрдоган у власти уже 20 лет, а между ним и Путиным установились как персональные отношения, так и на уровне государств. Несмотря на то, что случались кризисы и замораживание отношений.

— Турция в первую очередь преследует свои интересы. Для Украины посредничество Турции было сведено к отдельно взятой инициативе зерновой. Попытки Турции распространить это зерновое соглашение на более широкие политические договоренности между Украиной и Россией натолкнулись на то, что это стратегически не отвечает интересам Украины.

Золкина сказала, что Россия держалась за турецкую формулу посредничества не только из-за интереса Москвы к экономической связи с Анкарой, но и потому, что Россия пыталась использовать собственные амбиции Эрдогана — стать посредником в урегулировании этого конфликта — в пользу России. Это провалилось в прошлом году, но это был очень показательный элемент в посредничестве Турции.

Напомним, 14 мая в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Их особенностью является то, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, который уже 20 лет находится у власти, впервые не является очевидным фаворитом гонки.

Западные СМИ называют эти выборы “самым большим испытанием” для Эрдогана и возможным “поворотным моментом” в современной истории Турции.

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