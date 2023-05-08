Если президентом будет не Эрдоган: как выборы в Турции повлияют на позицию по поводу Украины

14 мая в Турции состоятся президентские выборы, и внимание к ним приковано не просто так. Впервые за 20 лет у нынешнего лидера Реджепа Эрдогана есть угроза потерять власть.

Он крепко стоял на ногах 20 лет, прославился националистической политикой, популистскими шагами и диктаторскими замашками.

Но земля под ногами железного султана пошатнулась. Землетрясение, экономические проблемы, а тут еще и здоровье подвело в разгар предвыборной гонки.

И вдобавок еще и серьезный противник появился. Против лидера страны объединились шесть оппозиционных политических партий, которые выдвинули экономиста и госслужащего Кемаля Кылычдароглу.

— Согласно последним социологическим исследованиям, рейтинги Кылычдароглу и Эрдогана сравнялись. Их поддержка составляет по 45%, — сказала журналистка Гюльсум Халилова.

Обоим кандидатам уже за 70. Эрдоган акцентирует на самостоятельности Турции и объединении нации, а его противник говорит о сближении с ЕС и НАТО. Но краеугольным камнем этих выборов все же остается экономика.

— За последние несколько лет курс лиры упал с 5 лир за доллар до 19 лир за доллар, — отметила старший аналитик Атлантического совета Евгения Габер.

Почти как в Украине за последние 8 лет, но в Турции не было войны.

Яна Винюкова — украинка, долгое время жила в Турции, и недавно вернулась. Говорит — раньше жить там было дешевле, чем в Украине.

— Дешевле продукты, дешевле жилье. У меня есть набор продуктов, за ценами которых я следила, все поднялось в три раза, — сказала Яна Винюкова, журналистка.

По мнению директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса, причина в необычных увлечениях Эрдогана исламским протекционизмом, то есть нерыночными механизмами ручного управления экономикой. По опыту СССР мы знаем, чем заканчиваются подобные модели.

Поэтому неудивительно, что кандидат, стоящий на позициях демократии, улучшения отношений с Евросоюзом и возвращения к рыночным отношениям и инвестициям, составил ему серьезную конкуренцию.

Но что будет с позицией Турции по поводу украино-российской войны, если президент сменится?

Самый главный вопрос — будет ли Турция поставлять Украине оружие, в частности, знаменитые беспилотники Байрактар, не поддастся ли соблазну пойти здесь навстречу России ради экономических выгод, в частности помощи в восстановлении после землетрясения?

Не секрет, что изобретатели и поставщики беспилотников в Украину — родственники действующего президента Турции.

Брат Халюка Байрактара, директора Baykar Defence — Сельчук Байрактар — женат на дочери президента Эрдогана, Сюмейе. Поэтому возникает вопрос, будет ли поддерживать инициативы бизнесменов новый президент, который является противником Эрдогана.

По мнению наших спикеров, военное сотрудничество Украины и Турции продолжится, несмотря на то, кем будет следующий президент.

— Украина сейчас — это не вопрос какого-то президента, а скорее вопрос стратегических интересов, — так считает Евгения Габер.

Еще одно не менее важное направление сотрудничества Киева и Анкары — зерновая сделка.

Турция помогла разблокировать экспорт украинского зерна через порты, благодаря которому Украина зарабатывает 25% своего ВВП. Анкара — гарант сделки, во многом это стало возможным именно из-за личного давления Эрдогана на Путина.

— Да, он действительно один из немногих политиков, кто общается с Путиным, и Запад это тоже использует. Мы видели, как Путин общался с Макроном и Шольцем, как он бросал ракеты, когда Гутерриш приезжал в Киев и, я думаю, в интересах Запада, чтобы Эрдоган общался с Путиным, — сказала Гюльсум Халилова.

Сейчас, перед выборами, переговоры по продлению соглашения зашли в тупик, и не обошлись без скандалов. Россияне несколько раз пытались сорвать украинский флаг на переговорах, но получали по морде от украинцев в прямом смысле.

И все же воз и ныне там. Россияне затягивают процесс, ожидая результатов выборов. Расчет на то, что новый президент просто не сориентируется в ситуации.

И наконец, самый деликатный момент — будет ли помогать Турция обходить санкции России. До недавнего времени большое количество фур через Турцию и Грузию шло в РФ.

— Турция ссылается на то, что на этапе согласования санкций с Турцией не было диалога, она не является членом ЕС, ее интересы не были учтены, — сказала Габер.

И хотя эта транзитная лавочка пока закрылась, турецкая политика в этом вопросе будет оставаться ситуативной, говорят наши эксперты.

Но новый президент выступает под лозунгами евроинтеграции и усиления сотрудничества с ЕС, поэтому турецкий маневр уменьшается.

— Им надо радикально изменить экономическую политику. Тренд на сближение с ЕС не может привести к нарушению санкций. Будут переговоры, турки любят переговоры, они будут выкручивать руки, чтобы получить выгоду для себя, но они знают границу, — считает директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Наконец, не надо забывать и о страхе Турции — усилении России, сдерживание которой также является одной из задач Анкары.

— Поддержка Украины и та политика, которую преследует Турция в Черноморском бассейне — это не партийная политика, это государственная политика! — отметила Гюльсум Халилова.

Поэтому есть основания для осторожного оптимизма. По крайней мере, более пророссийской позиция Турции, скорее всего, не станет.

А в случае улучшения отношений с ЕС и усиления сотрудничества с нашей стороной, возможно, удастся привлечь больше мощностей Анкары в нашу пользу.

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