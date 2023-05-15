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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Россия де-факто проиграла войну и превращается в вассала Китая – Макрон

Еммануель Макрон
Фото: Офис президента

Россия геополитически проиграла войну в Украине и превращается в вассала Китая.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете L’Opinion.

— Де-факто она (Россия. — Ред.) вошла в форму подчинения по отношению к Китаю и потеряла доступ к Балтике, что было критически важным, поскольку это побудило Швецию и Финляндию к решению присоединиться к НАТО. Это было невозможно представить еще два года назад. Поэтому это уже геополитическое поражение, — сказал Макрон.

По его словам, в итоге европейская архитектура безопасности должна будет полностью защищать Украину. Однако она не должна предусматривать столкновение с Россией.

Он сказал, что от Европы зависит, как именно помочь украинцам в контрнаступлении и как подготовить вопрос гарантий безопасности на переговорах. Макрон уверен, что они “неизбежно состоятся”.

По мнению французского президента нужно сделать еще много шагов, “прежде чем мы дойдем до этого”.

Вечером 14 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Францию, где в Елисейском дворце встретился с Эммануэлем Макроном.

Источник: L’Opinion

Война в Украине, Еммануель Макрон, Россия, Франция
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