Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Росія де-факто програла війну та перетворюється на васала Китаю – Макрон

Еммануель Макрон
Фото: Офіс президента

Росія геополітично програла війну в Україні та перетворюється на васала Китаю.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю газеті L’Opinion.

— Де-факто вона (Росія, – Ред.) увійшла у форму підпорядкування щодо Китаю та втратила доступ до Балтики, що було критично важливим, оскільки це спонукало Швецію та Фінляндію до рішення приєднатися до НАТО. Це було неможливо уявити ще два роки тому. Тому це вже геополітична поразка, – сказав Макрон.

За його словами, у підсумку європейська архітектура безпеки повинна буде повністю захищати Україну. Однак вона не повинна передбачати зіткнення з Росією.

Він сказав, що від Європи залежить, як саме допомогти українцям у контрнаступі та як підготувати питання гарантій безпеки на переговорах. Макрон упевнений, що вони “неминуче відбудуться”.

На думку французького президента потрібно зробити ще багато кроків, “перш ніж ми дійдемо до цього”.

Увечері 14 травня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції, де в Єлисейському палаці зустрівся з Еммануелем Макроном.

Джерело: L’Opinion

Війна в Україні, Еммануель Макрон, Росія, Франція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Країни G7 посилять санкції проти російської енергетики та експорту – ЗМІ
Санкції проти Росії
РФ в рази скоротила кількість своїх військ у Білорусі: в ДПСУ озвучили цифру
Мобілізація в Росії
Вибух і пожежа в ТЦ Перекресток в Москві: що відомо
Росія де-факто програла війну та перетворюється на васала Китаю – Макрон
Спецпредставник Китаю їде до України: названо дату візиту
спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
РФ атакувала лікарню в Авдіївці на Донеччині, четверо загиблих
Росія де-факто програла війну та перетворюється на васала Китаю – Макрон
Відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

Тетяна Забожко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.05.2023)
Росія де-факто програла війну та перетворюється на васала Китаю – Макрон
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.05.2023)
Росія де-факто програла війну та перетворюється на васала Китаю – Макрон
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.05.2023)
Росія де-факто програла війну та перетворюється на васала Китаю – Макрон
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (14.05.2023)
Росія де-факто програла війну та перетворюється на васала Китаю – Макрон
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь