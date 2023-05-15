Росія де-факто програла війну та перетворюється на васала Китаю – Макрон

Росія геополітично програла війну в Україні та перетворюється на васала Китаю.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю газеті L’Opinion.

— Де-факто вона (Росія, – Ред.) увійшла у форму підпорядкування щодо Китаю та втратила доступ до Балтики, що було критично важливим, оскільки це спонукало Швецію та Фінляндію до рішення приєднатися до НАТО. Це було неможливо уявити ще два роки тому. Тому це вже геополітична поразка, – сказав Макрон.

За його словами, у підсумку європейська архітектура безпеки повинна буде повністю захищати Україну. Однак вона не повинна передбачати зіткнення з Росією.

Він сказав, що від Європи залежить, як саме допомогти українцям у контрнаступі та як підготувати питання гарантій безпеки на переговорах. Макрон упевнений, що вони “неминуче відбудуться”.

На думку французького президента потрібно зробити ще багато кроків, “перш ніж ми дійдемо до цього”.

Увечері 14 травня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції, де в Єлисейському палаці зустрівся з Еммануелем Макроном.

Джерело: L’Opinion

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