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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Норвегия передаст Украине восемь РСЗО большой дальности и три радара Arthur

Норвегия передаст Украине восемь РСЗО большой дальности и три радара Arthur

Норвегия совместно с Великобританией передаст Украине восемь систем реактивных систем залпового огня и три контрбатарейных радара Arthur.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Норвегии.

— Мы должны поддерживать Украину, чтобы она могла продолжать борьбу за свободу и независимость. Нужно больше вооружений, которые очень необходимы для Украины, и мы бы не смогли достичь этого без тесного сотрудничества с Великобританией, — сказал министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам.

В норвежском оборонном ведомстве не сообщают, о какой именно модели РСЗО идет речь, но, вероятно, это M270. В прошлом году Норвегия сняла с хранения три такие РСЗО и передала Британии, которая их модернизировала и отправила украинской армии.

Осло также решил передать Киеву три радара Arthur из состава Минобороны. Эти радары используются для определения местонахождения вражеской артиллерии. Ранее подобные радары передавала Украине Великобритания.

— Украинский народ продемонстрировал поразительную стойкость. Их борьба — это и наша борьба за свободу, демократию и безопасность, — добавил министр обороны.

Arthur — это контрбатарейный радарный комплекс, разработанный шведской компанией Ericsson Microwave Systems совместно с вооруженными силами Норвегии и Швеции. В британской армии его называют мобильное средство артиллерийского наблюдения за полем боя.

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Источник: Минобороны Норвегии

Фото: Torgeir Haugaard/Вооруженные силы Норвегии

Война в Украине, Великобритания, Норвегия, Украина
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