Норвегия передаст Украине восемь РСЗО большой дальности и три радара Arthur
Норвегия совместно с Великобританией передаст Украине восемь систем реактивных систем залпового огня и три контрбатарейных радара Arthur.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Норвегии.
— Мы должны поддерживать Украину, чтобы она могла продолжать борьбу за свободу и независимость. Нужно больше вооружений, которые очень необходимы для Украины, и мы бы не смогли достичь этого без тесного сотрудничества с Великобританией, — сказал министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грам.
В норвежском оборонном ведомстве не сообщают, о какой именно модели РСЗО идет речь, но, вероятно, это M270. В прошлом году Норвегия сняла с хранения три такие РСЗО и передала Британии, которая их модернизировала и отправила украинской армии.
Осло также решил передать Киеву три радара Arthur из состава Минобороны. Эти радары используются для определения местонахождения вражеской артиллерии. Ранее подобные радары передавала Украине Великобритания.
— Украинский народ продемонстрировал поразительную стойкость. Их борьба — это и наша борьба за свободу, демократию и безопасность, — добавил министр обороны.
Arthur — это контрбатарейный радарный комплекс, разработанный шведской компанией Ericsson Microwave Systems совместно с вооруженными силами Норвегии и Швеции. В британской армии его называют мобильное средство артиллерийского наблюдения за полем боя.
Источник: Минобороны Норвегии
Фото: Torgeir Haugaard/Вооруженные силы Норвегии