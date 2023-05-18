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Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Норвегія передасть Україні вісім РСЗВ великої дальності та три радари Arthur

Норвегія передасть Україні вісім РСЗВ великої дальності та три радари Arthur

Норвегія спільно з Великою Британією передасть Україні вісім систем реактивних систем залпового вогню та три контрбатарейних радари Arthur.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Норвегії.

– Ми повинні підтримувати Україну, щоб вона могла продовжувати боротьбу за свободу та незалежність. Потрібно більше озброєнь, які є дуже необхідними для України, і ми б не змогли досягти цього без тісної співпраці з Великою Британією, – сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

У норвезькому оборонному відомстві не повідомляють, про яку саме модель РСЗВ йдеться, але, ймовірно, це M270. Торік Норвегія зняла зі зберігання три такі РСЗВ і передала Британії, яка їх модернізувала та відправила українській армії.

Осло також вирішив передати Києву три радари Arthur зі складу Міноборони. Ці радари використовуються для визначення місцезнаходження ворожої артилерії. Раніше такі радари передавала Україні Велика Британія.

– Український народ продемонстрував неймовірну стійкість. Їхня боротьба – це й наша боротьба за свободу, демократію та безпеку, – додав міністр оборони.

Arthur – це контрбатарейний радарний комплекс, розроблений шведською компанією Ericsson Microwave Systems спільно зі Збройними силами Норвегії та Швеції. У британській армії його називають мобільним засобом артилерійського спостереження за полем бою.

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Джерело: Міноборони Норвегії

Фото: Torgeir Haugaard/Збройні сили Норвегії

Війна в Україні, Велика Британія, Норвегія, Україна
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