Бедрак Виктория, редактор ленты
Боеприпасы для HIMARS, ракеты и снаряды. США выделяют Украине новый пакет помощи
После встречи президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в Пентагоне объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине стоимостью $375 млн.
Об этом говорится на сайте Пентагона.
Новый пакет поддержки будет включать:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- мостовые системы;
- бронированные медицинские машины;
- грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
- тепловизионные системы;
- запчасти и другое полевое оборудование.
Указано, что эта помощь является тридцать восьмым изъятием оборудования из запасов Минобороны США для Украины с августа 2021 года.
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