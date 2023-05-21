Боеприпасы для HIMARS, ракеты и снаряды. США выделяют Украине новый пакет помощи

После встречи президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в Пентагоне объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине стоимостью $375 млн.

Об этом говорится на сайте Пентагона.

Новый пакет поддержки будет включать:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды;

противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

мостовые системы;

бронированные медицинские машины;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

тепловизионные системы;

запчасти и другое полевое оборудование.

Указано, что эта помощь является тридцать восьмым изъятием оборудования из запасов Минобороны США для Украины с августа 2021 года.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.