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Боеприпасы для HIMARS, ракеты и снаряды. США выделяют Украине новый пакет помощи

Пентагон
Фото: Depositphotos

После встречи президента Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в Пентагоне объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине стоимостью $375 млн.

Об этом говорится на сайте Пентагона.

Новый пакет поддержки будет включать:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды;
  • противотанковые управляемые ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • мостовые системы;
  • бронированные медицинские машины;
  • грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • тепловизионные системы;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

Указано, что эта помощь является тридцать восьмым изъятием оборудования из запасов Минобороны США для Украины с августа 2021 года.

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Война в Украине, США, Украина
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