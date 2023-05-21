Саммит G7. Зеленский и Байден встретились в Хиросиме

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Джо Байденом на полях саммита G7 в Хиросиме (Япония).

Соответствующее фото опубликовал украинский лидер в Telegram.

Саммит G7 проходит в Японии с 19 по 21 мая. Его участники рассматривают пути обеспечения устойчивости глобальной экономики, в частности по последствиям пандемии коронавируса и российской агрессии против Украины.

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