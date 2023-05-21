Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Світ
Бедрак Виктория, редактор ленты

Саммит G7. Зеленский и Байден встретились в Хиросиме

Саммит G7. Зеленский и Байден встретились в Хиросиме
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Джо Байденом на полях саммита G7 в Хиросиме (Япония).

Соответствующее фото опубликовал украинский лидер в Telegram.

Саммит G7 проходит в Японии с 19 по 21 мая. Его участники рассматривают пути обеспечения устойчивости глобальной экономики, в частности по последствиям пандемии коронавируса и российской агрессии против Украины.

Читайте также
Война в Украине и продовольственный кризис: участники саммита G7 приняли заявление
Саммит G7. Зеленский и Байден встретились в Хиросиме

Владимир Зеленский, Джо Байден, Саміт
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Война в Украине и продовольственный кризис: участники саммита G7 приняли заявление
Саммит G7. Зеленский и Байден встретились в Хиросиме
Вместе победим! Глава партии Слуга народа поздравила Зеленского с годовщиной инаугурации
Володимир Зеленський
В Белом доме анонсировали переговоры Зеленского и Байдена в Хиросиме
Володимир Зеленський і Джо Байден
Вернемся с еще большими возможностями для ВСУ: Зеленский о визите на саммит G7
Володимир Зеленський
Зеленский на полях саммита G7 провел встречу с Шольцом и Макроном
Володимир Зеленський та Олаф Шольц
Видео
Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
Саммит G7. Зеленский и Байден встретились в Хиросиме
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
Саммит G7. Зеленский и Байден встретились в Хиросиме
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Саммит G7. Зеленский и Байден встретились в Хиросиме
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
Саммит G7. Зеленский и Байден встретились в Хиросиме
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь