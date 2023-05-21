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Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Саміт G7. Зеленський та Байден зустрілися у Хіросімі

Саміт G7. Зеленський та Байден зустрілися у Хіросімі
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом на полях саміту G7 у Хіросімі (Японія).

Відповідне фото опублікував український лідер у Telegram.

Саміт G7 проходить у Японії з 19 по 21 травня. Його учасники розглядають шляхи забезпечення стійкості глобальної економіки, зокрема за наслідками пандемії коронавірусу та російської агресії проти України.

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