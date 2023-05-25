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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Десантис заявил, что хотел бы видеть “урегулирование” войны в Украине до 2025 года

Рон ДеСантіс
Фото: Depositphotos

Губернатор штата Флорида Рон Десантис, который объявил об участии в выборах президента США от республиканцев, заявил, что в случае избрания не хотел бы видеть американские войска в российско-украинской войне.

Об этом он сказал в интервью Fox News после выдвижения своей кандидатуры.

Его спросили о его действиях с первых дней на президентском посту в случае избрания относительно российско-украинской войны.

Сперва он раскритиковал актуальное состояние армии США, заявив, что войско стало “политизированным”, “там говорят о гендерной идеологии” и “о глобальном потеплении”.

Десантис сказал, что армию надо фокусировать “на долге, ключевых ценностях и ключевой миссии”.

Относительно войны, развязанной Россией в Украине, он сказал, что хотел бы увидеть “урегулирование” до 2025 года. Губернатор штата Флорида подчеркнул, что американская армия не должна быть втянутой в войну.

— Я бы хотел увидеть урегулирование этого (войны, — Ред.). Я бы не хотел видеть более широкой войны. Но я бы не хотел видеть США с их войсками, втянутыми в войну в России или в Украине, — сказал Десантис.

Напомним, 44-летний Рональд Десантис официально вступил в президентскую гонку. Республиканец является главным соперником бывшего президента США Дональда Трампа.

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Источник: Fox News
Война в Украине, США
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