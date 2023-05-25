Главный соперник Трампа от республиканцев объявил об участии в президентской гонке

В среду губернатор Флориды Рон ДеСантис начал свою президентскую кампанию 2024 года.

Об этом сообщает агентство AP News.

44-летний республиканец и главный конкурент Дональда Трампа сообщил о своем решении в Федеральной избирательной комиссии перед онлайн-разговором с гендиректором Twitter Илоном Маском.

— Американский упадок не является неизбежным — это выбор. И мы должны выбрать новое направление — путь, который приведет к возрождению Америки. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов, чтобы возглавить наше великое американское возвращение, – решительно заявил ДеСантис, перечисляя свои консервативные достижения.

Ожидается, что окончательный кандидат от республиканцев встретится с президентом-демократом Джо Байденом на всеобщих выборах в ноябре 2024 года.

В список представителей на выборы президента США также входят бывший посол ООН Никки Хейли, сенатор Тим Скотт из Южной Каролины, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и предприниматель в области биотехнологий Вивек Рамасвами. Бывший вице-президент Майк Пенс также считается вероятным кандидатом в президенты, но он еще не объявил о своем участии в выборах.

Полгода назад ДеСантис выиграл перевыборы во Флориде с потрясающим отрывом в 19 процентных пунктов — даже в то время, когда республиканцы во многих других штатах испытывали трудности. Он также одержал несколько крупных политических побед во время весенней сессии законодательного собрания, контролируемого республиканцами.

Отмечается, что Трамп уже несколько месяцев сосредоточен на подрыве политической привлекательности ДеСантиса. Трамп и его команда считают, что Рон ДеСантис может быть единственной прямой угрозой для Трампа в борьбе за пост президента.

Источник : AP News

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