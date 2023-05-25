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Главный соперник Трампа от республиканцев объявил об участии в президентской гонке

Рон ДеСантіс
Фото: Getty Images

В среду губернатор Флориды Рон ДеСантис начал свою президентскую кампанию 2024 года.

Об этом сообщает агентство AP News.

44-летний республиканец и главный конкурент Дональда Трампа сообщил о своем решении в Федеральной избирательной комиссии перед онлайн-разговором с гендиректором Twitter Илоном Маском.

— Американский упадок не является неизбежным — это выбор. И мы должны выбрать новое направление — путь, который приведет к возрождению Америки. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов, чтобы возглавить наше великое американское возвращение, – решительно заявил ДеСантис, перечисляя свои консервативные достижения.

Ожидается, что окончательный кандидат от республиканцев встретится с президентом-демократом Джо Байденом на всеобщих выборах в ноябре 2024 года.

В список представителей на выборы президента США также входят бывший посол ООН Никки Хейли, сенатор Тим Скотт из Южной Каролины, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и предприниматель в области биотехнологий Вивек Рамасвами. Бывший вице-президент Майк Пенс также считается вероятным кандидатом в президенты, но он еще не объявил о своем участии в выборах.

Полгода назад ДеСантис выиграл перевыборы во Флориде с потрясающим отрывом в 19 процентных пунктов — даже в то время, когда республиканцы во многих других штатах испытывали трудности. Он также одержал несколько крупных политических побед во время весенней сессии законодательного собрания, контролируемого республиканцами.

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Отмечается, что Трамп уже несколько месяцев сосредоточен на подрыве политической привлекательности ДеСантиса. Трамп и его команда считают, что Рон ДеСантис может быть единственной прямой угрозой для Трампа в борьбе за пост президента.

Источник: AP News
Выборы в США, вибори президента
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