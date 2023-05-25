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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На Рамштайне согласовали план обучения украинских пилотов на F-16 — Остин

Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что во время заседания контактной группы по вопросам обороны Украины ее участницы согласовали планы обучения украинских пилотов на F-16 и других истребителях.

Об этом он сказал на брифинге после окончания встречи.

— На прошлой неделе президент Байден объявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать совместные усилия с нашими союзниками и партнерами по подготовке украинских пилотов на самолетах 4-го поколения, в том числе F-16. Мы надеемся, что это обучение начнется в ближайшие недели, — сказал Остин.

Как сообщил Остин, коалицию по обучению возглавили Дания и Нидерланды. К ней присоединятся Норвегия, Польша и Португалия. Он выразил надежду, что к этой инициативе присоединятся и другие страны.

Остин сказал, что во время встречи в формате Рамштайн заслушали доклад главы Минобороны Украины Алексея Резникова о ситуации на фронтах и потребности Украины на несколько месяцев вперед.

Стороны обсудили критические потребности Украины. Остин отметил, что речь шла об усилении наземной системы противовоздушной обороны.

Как отметил глава Пентагона, участники встречи заявили, что еще раз проверят свои запасы, а США будут заключать контракты с частными компаниями для передачи Украине дополнительных систем ПВО.

Также участники встречи обсуждали многолетнюю поддержку Украины. Остин назвал создание предприятий по ремонту военной техники для Украины одной из составляющих плана многолетней поддержки.

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Источник: Голос Америки
Винищувач F-16, Истребители для Украины, Ллойд Остин, Пентагон, США
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