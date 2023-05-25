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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Уязвимы только в одном: пилот ВВС США назвал преимущества и недостатки F-16

Уязвимы только в одном: пилот ВВС США назвал преимущества и недостатки F-16

Истребители F-16 имеют широкий функционал, могут работать в достаточно сложных условиях и не требуют значительной инфраструктуры.

Об этом рассказал “самый смертоносный пилот F-16” американской авиации подполковник в отставке Дэн Хэмптон.

Он уверен, что истребители помогут в контрнаступлении ВСУ, а в будущем позволят значительно укрепить оборону Украины.

— F-16, кроме того, что является истребителем “воздух-воздух”, он также очень, очень хорош в поддержке с воздуха и помогает войскам на поле боя, когда они продвигаются вперед и атакуют. Это одна из вещей, на отработку которых американские пилоты F-16 тратят много времени. Я не уверен насчет Украины, но это то, чему можно научиться, — сказал пилот.

По словам Хэмптона, на самом деле F-16 не так сложно обслуживать, как об этом говорят многие критики.

Единственное, к чему истребитель достаточно уязвим — это повреждение двигателя.

— Он (двигатель — Ред.) имеет такое большое впускное отверстие, чтобы забирать воздух. Если взлетно-посадочные полосы и дорожки не совсем чистые, то все, что на земле, может засосать в двигатель. Но мы летали на этих самолетах в Ираке и Афганистане и других местах, где не очень чисто. И в этом на самом деле нет проблем, — сказал Хэмптон.

Пилот отметил, что ВСУ получат еще и психологическую выгоду от наличия F-16.

Также это повлияет на россиян, поскольку “им не нравятся западные технологии и они знают, на что способны эти самолеты”.

— Самым приятным в F-16 в долгосрочной перспективе является то, что когда они у вас есть и у вас есть ВВС, которые управляют ими и имеют опыт летать на них, то любой, как Россия, кто думал бы о нападении на Украину, подумал бы еще раз. В этом случае они точно знали, что бы им противопоставили, потому что Украина и Россия имеют похожую военную технику. Совсем другое дело, когда ты борешься с кем-то, у кого совсем другое оборудование. Поэтому это очень хороший сдерживающий фактор на будущее, — добавил Дэн Хэмптон.

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Источник: Голос Америки
Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Російська агресія
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