США готовят новый пакет военной помощи Украине на $300 млн — СМИ
Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму до $300 млн.
По данным издания Reuters, объявить пакет военной помощи могут уже в пятницу, 26 мая.
Другие источники утверждают, что официальное заявление о выделении нового пакета помощи может прозвучать после выходных, посвященных Дню поминовения в США.
По неофициальным данным, в пакете будет больше управляемых реактивных снарядов залпового огня (GMLRS) для пусковых установок HIMARS, а также боеприпасы для защиты Украины от России.
Иностранные журналисты предполагают, что, скорее всего, необходимое вооружение передадут из запасов американской армии.
Силы противовоздушной обороны не только обороняют от атак врага мирные населенные пункты, но и работают непосредственно на передовой. Военные маскируют систему ПВО, применяемую для уничтожения воздушных целей на малых высотах.Артур Свинаренко