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США готовят новый пакет военной помощи Украине на $300 млн — СМИ

HIMARS
Фото: Генштаб ВСУ

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму до $300 млн.

По данным издания Reuters, объявить пакет военной помощи могут уже в пятницу, 26 мая.

Другие источники утверждают, что официальное заявление о выделении нового пакета помощи может прозвучать после выходных, посвященных Дню поминовения в США.

По неофициальным данным, в пакете будет больше управляемых реактивных снарядов залпового огня (GMLRS) для пусковых установок HIMARS, а также боеприпасы для защиты Украины от России.

Иностранные журналисты предполагают, что, скорее всего, необходимое вооружение передадут из запасов американской армии.

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Источник: Reuters
Война в Украине, США, Украина-США, українські військові
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