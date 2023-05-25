Российский разведывательный корабль Иван Хурс был подбит надводным дроном — СМИ

Российский разведывательный корабль Иван Хурс был подбит надводным дроном в акватории Черного моря.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По предварительным данным, это произошло утром 24 мая. В сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть, как надводный дрон нанес удар по кораблю Иван Хурс.

Днем 24 мая Министерство обороны РФ обвинило Украину в атаке морских беспилотников на корабль российского Черноморского флота Иван Хурс в Черном море.

В Минобороны РФ утверждают, что якобы ВСУ атаковали корабль тремя беспилотными катерами примерно в 140 км от пролива Босфор.

В сообщении говорится, что все катера тогда якобы были уничтожены огнем, а российский корабль Иван Хурс якобы не пострадал. Пока точно неизвестно, есть ли повреждения.

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