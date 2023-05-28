Из-за прав на воду. Между боевиками Талибана и Ираном вспыхнул вооруженный конфликт

В субботу, 27 мая, между боевиками движения Талибан, захватившего власть в Афганистане, и Ираном произошла перестрелка. В результате столкновения есть жертвы.

Об этом сообщает AP.

Государственное информационное агентство Ирана IRNA процитировало слова заместителя начальника полиции страны генерала Касема Резаи, который обвинил Талибан в открытии огня на границе иранской провинции Систан и Белуджистан и афганской провинции Нимруз. IRNA сообщило, что Иран нанес “тяжелые потери и серьезный ущерб”.

В то же время официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Абдул Нафи Такор обвинил Иран в том, что он открыл огонь первым. Такор сказал, что в перестрелке погибли два человека, по одному от каждой страны, и были ранены другие. По его словам, сейчас ситуация находится под контролем.

Агентство IRNA со ссылкой на иранскую полицию сообщило, что двое пограничников были убиты. Однако эта цифра может быть выше. Газета Tehran Times сообщает, что в результате боевых действий погибли трое иранских пограничников.

— Исламский эмират Афганистан считает диалог разумным путем решения любой проблемы. Оправдание войны и негативных действий не отвечает интересам ни одной из сторон, — заявил представитель Министерства обороны Афганистана.

Иран пообещал не оставить атаку талибов без ответа.

— Пограничные войска Исламской Республики Иран решительно отреагируют на любое нарушение границы и агрессию, а нынешние власти Афганистана должны понести ответственность за свои необдуманные действия, противоречащие международным принципам, — цитирует IRNA начальника полиции Ирана генерала Ахмадрезу.

Старший командир Талибана Абдулхамид Хорасани заявил, что движение будет воевать против иранцев “с большей страстью”, чем против США.

— Мы скоро завоюем Иран, если лидеры Талибана дадут зеленый свет джихаду, — сказал он в обращении.

عبدالحمید خراسانی ناصر بدری، از فرماندهان و مقام‌های طالبان با انتشار ویدیویی در توییتر خطاب به جمهوری اسلامی که آن را «نظام مفسد» خوانده، گفت: «با شوق بیشتر از جنگ علیه آمریکا، با شما خواهیم جنگید.»

او گفت: «اگر بزرگان اجازه جهاد بدهند، ایران را به زودی فتح خواهیم کرد.» pic.twitter.com/pFAFXfFte8 — ايران اينترنشنال (@IranIntl) May 27, 2023



Столкновение произошло после того, как президент Ирана Эбрагим Раиси ранее в этом месяце призвал Талибан не нарушать права Ирана на воду в реке Гильменд.

Иран обвиняет Талибан в нарушении договора 1973 года. Тегеран считает, что талибы ограничили поток воды из реки Гильменд в засушливые восточные районы Ирана. Талибы же обвинения отвергают.

Источник : AP

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