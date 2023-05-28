Через права на воду. Між бойовиками Талібану та Іраном спалахнув збройний конфлікт

У суботу, 27 травня, між бойовиками руху Талібан, який захопив владу в Афганістані, та Іраном сталася перестрілка. В результаті зіткнення є жертви.

Про це повідомляє AP.

Державне інформаційне агентство Ірану IRNA процитувало слова заступника начальника поліції країни генерала Касема Резаї, який звинуватив Талібан у відкритті вогню на кордоні іранської провінції Систан і Белуджистан та афганської провінції Німруз. IRNA повідомило, що Іран завдав “важких втрат і серйозної шкоди”.

Водночас офіційний представник міністерства внутрішніх справ Афганістану Абдул Нафі Такор звинуватив Іран у тому, що він відкрив вогонь першим. Такор сказав, що в перестрілці загинули двоє людей, по одному від кожної країни, і були поранені інші. За його словами, зараз ситуація перебуває під контролем.

Агентство IRNA з посиланням на іранську поліцію повідомило, що двох прикордонників було вбито. Однак ця цифра може бути вищою.Газета Tehran Times повідомляє, що внаслідок бойових дій загинули троє іранських прикордонників.

– Ісламський емірат Афганістан вважає діалог розумним шляхом вирішення будь-якої проблеми. Виправдання війни і негативних дій не відповідає інтересам жодної зі сторін, – заявив речник Міністерства оборони Афганістану.

Іран пообіцяв не залишити атаку талібів без відповіді.

– Прикордонні війська Ісламської Республіки Іран рішуче відреагують на будь-яке порушення кордону й агресію, а нинішня влада Афганістану має понести відповідальність за свої необдумані дії, що суперечать міжнародним принципам, – цитує IRNA начальника поліції Ірану генерала Ахмадрезу.

Старший командир Талібану Абдулхамід Хорасані заявив, що рух буде воювати проти іранців “з більшою пристрастю”, ніж проти США.

– Ми скоро завоюємо Іран, якщо лідери Талібану дадуть зелене світло джихаду, – сказав він у зверненні.

عبدالحمید خراسانی ناصر بدری، از فرماندهان و مقام‌های طالبان با انتشار ویدیویی در توییتر خطاب به جمهوری اسلامی که آن را «نظام مفسد» خوانده، گفت: «با شوق بیشتر از جنگ علیه آمریکا، با شما خواهیم جنگید.»

او گفت: «اگر بزرگان اجازه جهاد بدهند، ایران را به زودی فتح خواهیم کرد.» pic.twitter.com/pFAFXfFte8 — ايران اينترنشنال (@IranIntl) May 27, 2023

Зіткнення сталося після того, як президент Ірану Ебрагім Раїсі раніше цього місяця закликав Талібан не порушувати права Ірану на воду в річці Гільменд .

Іран звинувачує Талібан у порушенні договору 1973 року. Тегеран вважає, що таліби обмежили потік води з річки Гільменд у посушливі східні райони Ірану. Таліби ж звинувачення відкидають.

Джерело : AP

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