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В США объявили о достижении соглашения по пределу госдолга

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти достигли принципиального соглашения по пределу государственного долга.

Об этом сообщает Белый дом.

— Это важный шаг вперед, который сокращает расходы, одновременно защищая критические программы для работающих людей и развивая экономику для всех. Кроме того, соглашение защищает мои и демократов Конгресса ключевые приоритеты и законодательные достижения, — сказал Байден.

Он отметил, что соглашение представляет собой компромисс, а “это означает, что не все получают то, что хотят”.

— Это соглашение является хорошей новостью для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономическому спаду, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест, — добавил президент.

Как пишет Reuters, Байден и Маккартни достигли предварительной договоренности о прекращении действия потолка долга федерального правительства в размере $31,4 трлн.

Соглашение приостановит лимит долга до января 2025 года, а также ограничит расходы в бюджетах на 2024 и 2025 годы, вернет неиспользованные средства на COVID, ускорит получение разрешений для некоторых энергетических проектов и будет включать некоторые дополнительные требования к работе для программ продовольственной помощи для бедных американцев.

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Источник: Белый дом, Reuters

Борг, Джо Байден, США
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