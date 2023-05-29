Лукашенко предлагает ядерное оружие странам, готовым вступить в Союзное государство

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страны, желающие присоединиться к Союзному государству России и Беларуси, получат ядерное оружие.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова Лукашенко для российского пропагандистского канала.

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что никто не против того, чтобы Казахстан и другие страны имели такие же тесные отношения, какие Беларусь имеет с Российской Федерацией.

— Все очень просто. Присоединяйтесь к Союзному государству Беларуси и России. И все: ядерное оружие будет у всех, – заявил Лукашенко.

Договор о создании Союзного государства Беларуси и России был подписан в 1999 году. Он подразумевает широкомасштабный союз, который охватывает экономику, информационные технологии, сельское хозяйство и безопасность границ между двумя странами.

Пока неясно, насколько широким является приглашение Лукашенко присоединиться к Союзному государству, так как никакой конкретики нет. Но его слова о ядерном оружии могут усилить беспокойство, особенно в свете постоянных угроз миру со стороны Москвы.

Источник : CNN

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