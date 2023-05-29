Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Опіка над літніми людьми: як оформити та які документи необхідні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
У Запоріжжі на ринку напали на військових: один воїн отримав ножове поранення
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Лукашенко пропонує ядерну зброю країнам, готовим вступити до Союзної держави

Лукашенко і Путін
Фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни, які бажають приєднатися до Союзної держави Росії та Білорусі, отримають ядерну зброю.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на слова Лукашенка для російського пропагандистського каналу.

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що ніхто не проти того, щоб Казахстан та інші країни мали такі самі тісні відносини, які Білорусь має з Російською Федерацією.

– Усе дуже просто. Приєднуйтеся до Союзної держави Білорусі та Росії. І все: ядерна зброя буде у всіх, – заявив Лукашенко.

Договір про створення Союзної держави Білорусі та Росії було підписано 1999 року. Він передбачає широкомасштабний союз, який охоплює економіку, інформаційні технології, сільське господарство і безпеку кордонів між двома країнами.

Поки незрозуміло, наскільки широким є запрошення Лукашенка приєднатися до Союзної держави, оскільки жодної  конкретики немає. Але його слова про ядерну зброю можуть посилити занепокоєння, особливо у світлі постійних загроз миру з боку Москви.

Читайте також
РФ розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю
Іскандер-М

Джерело: CNN
Білорусь, Володимир Путін, Олександр Лукашенко, Росія, Ядерна зброя
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Начальник Генштабу Чехії допускає ймовірність війни між НАТО та РФ
Лукашенко пропонує ядерну зброю країнам, готовим вступити до Союзної держави
Жарт оцінив: Токаєв відповів на запрошення Лукашенка приєднатися до Союзної держави
Жомарт Токаєв
Жительці Херсона вдалось повернути доньку, яку знайома вивезла до РФ заради фінансової вигоди
Лукашенко пропонує ядерну зброю країнам, готовим вступити до Союзної держави
ОБСЄ загрожує розпад через позицію РФ і Білорусі – МЗС Фінляндії
Лукашенко пропонує ядерну зброю країнам, готовим вступити до Союзної держави
Пригожин підриває авторитет Путіна, бо не отримав обіцяну нагороду за Бахмут – ISW
Євген Пригожин
Відео
Кожен снаряд лягає точно в ціль: як взаємодіють аеророзвідка та артилерія

Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.

Артур Свинаренко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (28.05.2023)
Лукашенко пропонує ядерну зброю країнам, готовим вступити до Союзної держави
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (28.05.2023)
Лукашенко пропонує ядерну зброю країнам, готовим вступити до Союзної держави
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (28.05.2023)
Лукашенко пропонує ядерну зброю країнам, готовим вступити до Союзної держави
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (28.05.2023)
Лукашенко пропонує ядерну зброю країнам, готовим вступити до Союзної держави
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь