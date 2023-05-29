Лукашенко пропонує ядерну зброю країнам, готовим вступити до Союзної держави

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни, які бажають приєднатися до Союзної держави Росії та Білорусі, отримають ядерну зброю.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на слова Лукашенка для російського пропагандистського каналу.

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що ніхто не проти того, щоб Казахстан та інші країни мали такі самі тісні відносини, які Білорусь має з Російською Федерацією.

– Усе дуже просто. Приєднуйтеся до Союзної держави Білорусі та Росії. І все: ядерна зброя буде у всіх, – заявив Лукашенко.

Договір про створення Союзної держави Білорусі та Росії було підписано 1999 року. Він передбачає широкомасштабний союз, який охоплює економіку, інформаційні технології, сільське господарство і безпеку кордонів між двома країнами.

Поки незрозуміло, наскільки широким є запрошення Лукашенка приєднатися до Союзної держави, оскільки жодної конкретики немає. Але його слова про ядерну зброю можуть посилити занепокоєння, особливо у світлі постійних загроз миру з боку Москви.

Джерело : CNN

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