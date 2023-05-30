Стычки на севере Косово: по меньшей мере двое сербов получили ранения

По меньшей мере двое сербов получили ранения во время столкновений на севере частично признанного Косово.

Это произошло в понедельник, 29 мая, после того, как миротворческие силы НАТО KFOR и косовская полиция применили свето-шумовые гранаты и, возможно, огнестрельное оружие, сообщает издание Kosovo-Online.

Стычки вспыхнули в городе Звечан в Косовско-Митровицком округе.

Как пишут СМИ, ситуация обострилась после того, как члены просербской местной партии Сербский список, протестовавшие под зданием муниципалитета, прорвали кордон полицейских и миротворцев.

После этого силы KFOR применили свето-шумовые гранаты, а полиция Косово якобы открыла огонь из стрелкового оружия.

— Улицы, прилегающие к админзданию муниципалитета, охватил дым, к месту событий прибыли несколько карет скорой помощи. Один из двух раненых косовских сербов получил серьезные огнестрельные ранения. Обоих доставили в больницу Косовской Митровицы, — пишет Kosovo-Online.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.