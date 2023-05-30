Сутички на півночі Косова: щонайменше двоє сербів дістали поранення
Щонайменше двоє сербів зазнали поранень під час сутичок на півночі частково визнаного Косова.
Це сталося в понеділок, 29 травня, після того, як миротворчі сили НАТО KFOR і косовська поліція застосували світло-шумові гранати та, можливо, вогнепальну зброю, повідомляє видання Kosovo-Online.
Сутички спалахнули в місті Звечан у Косовсько-Митровицькому окрузі.
Як пишуть ЗМІ, ситуація загострилась після того, як члени просербської місцевої партії Сербський список, що протестували під будівлею муніципалітету, прорвали кордон поліцейських і миротворців.
Після цього сили KFOR застосували світло-шумові гранати, а поліція Косова нібито відкрила вогонь зі стрілецької зброї.
– Вулиці, прилеглі до адмінбудівлі муніципалітету, охопив дим, до місця подій прибули кілька карет швидкої допомоги. Один із двох поранених косовських сербів зазнав серйозних вогнепальних поранень. Обох доправили в лікарню Косовської Митровиці, – пише Kosovo-Online.
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