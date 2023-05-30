США собирают информацию об атаке беспилотников в России – СМИ

Соединенные Штаты Америки собирают информацию об атаке беспилотника в Москве. В США подчеркивают, что не поддерживают атаки в Российской Федерации.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США, который пожелал остаться анонимным, в комментарии изданию CNN.

РФ обвинила Украину в атаке беспилотников на Москву, однако Украина свою прямую причастность к инциденту отрицает.

Советник Нацбезопасности США раскритиковал Россию за ночную атаку против Киева — это уже 17-я за последний месяц.

— Мы были сосредоточены на обеспечении Украины оборудованием и обучением, необходимым для возвращения собственной суверенной территории. Это именно то, что мы сделали. Россия продолжает свои жестокие атаки против народа Украины, — сказал он.

Американский чиновник отмечает, что именно Россия начала эту неспровоцированную войну против Украины. По его мнению, РФ может закончить ее в любой момент, выведя свои войска с территории Украины, вместо того, чтобы ежедневно осуществлять жестокие атаки против местного населения.

Источник : CNN

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