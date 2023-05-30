США собирают информацию об атаке беспилотников в России – СМИ
Соединенные Штаты Америки собирают информацию об атаке беспилотника в Москве. В США подчеркивают, что не поддерживают атаки в Российской Федерации.
Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США, который пожелал остаться анонимным, в комментарии изданию CNN.
РФ обвинила Украину в атаке беспилотников на Москву, однако Украина свою прямую причастность к инциденту отрицает.
Советник Нацбезопасности США раскритиковал Россию за ночную атаку против Киева — это уже 17-я за последний месяц.
— Мы были сосредоточены на обеспечении Украины оборудованием и обучением, необходимым для возвращения собственной суверенной территории. Это именно то, что мы сделали. Россия продолжает свои жестокие атаки против народа Украины, — сказал он.
Американский чиновник отмечает, что именно Россия начала эту неспровоцированную войну против Украины. По его мнению, РФ может закончить ее в любой момент, выведя свои войска с территории Украины, вместо того, чтобы ежедневно осуществлять жестокие атаки против местного населения.
Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.Егор Ромахло