Вспомните взрывы многоэтажек в 90-х: Sky пишет, что РФ могла сама атаковать Москву БПЛА

Москву и Подмосковье на рассвете 30 мая атаковали неизвестные ударные беспилотники. Сообщается, что всего было более 30 дронов.

Издание Sky News пишет, что не ясно, кто стоит за этой атакой. Редактор отдела международных отношений Sky Доминик Вагорн указывает, что это не первый случай, когда беспилотники атакуют Москву. И, возможно, не самый значительный. Атака беспилотников на Кремль в прошлом месяце была более значимой с точки зрения цели.

— Далеко не ясно, кто несет за это ответственность. Неужели россияне атаковали собственную столицу? Звучит безумно, но вполне правдоподобно. Или это была обиженная русская группа? Тоже возможно. Или украинцы? Безусловно, наиболее вероятные виновники? Не обязательно, — пишет Вагорн.

Он пишет, что если россияне скопируют украинские конструкции беспилотников, то могут пойти дальше и создать инцидент с фальшивым флагом.

— Для России фальсификация атаки украинских беспилотников на Москву помогает отвернуть от Киева поддержку Запада. Украина должна была дать железные заверения, что не будет осуществлять атаки на Россию. Это также помогает запугать собственное население, мобилизуя поддержку против врага, — пишет он.

Он указывает, что если для кого-то это звучит преувеличением, то следует вспомнить серию взрывов московских многоэтажек в 1990-х, которые унесли жизни более 300 человек и были использованы как повод для войны в Чечне. В итоге это обеспечило власть Владимира Путина. Эти атаки сейчас считаются делом рук российского ФСБ.

По его мнению, имитация якобы украинской атаки дает Кремлю оправдание для их непрерывных варварских нападений на Киев, поскольку теперь они могут утверждать, что украинцы поступают подобным образом.

Беспилотники упали в районе, где проживает часть элиты страны, и это заставляет режим Путина выглядеть слабым, указывает редактор Sky. Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин уже выступил с осуждением правительства за то, что столица незащищена.

Он также указывает, что от этой атаки сама Украина мало выиграет, если бы она ее осуществила. Это больше на руку врагам на Западе, а особенно в США, кто стремится прекратить военную помощь Вашингтона Киеву.

Вагорн добавляет, что украинцы уже несколько месяцев атакуют гражданскую инфраструктуру в глубине России, от нефтеперерабатывающих заводов до складов. Но жилые дома в столице — это совсем другого рода действия, и такие атаки для Киева не характерны. В то же время он добавляет, что это может быть частью прелюдии к долгожданному контрнаступлению.

— Частью схемы, чтобы вывести врага из равновесия, как и те странные рейды в Белгороде и Брянске. Держать врага в напряжении, прощупать его слабые места, показать, что никто не в безопасности, ведь до большого наступления остались считанные дни, — пишет он.

Редактор Sky отмечает, что это имеет смысл только в том случае, если наступление действительно не за горами. Пока же никто ничего не знает наверняка.

Напомним, сегодня на рассвете Подмосковье и Москву атаковали ударные беспилотники. По данным российских СМИ, один беспилотник попал в жилую многоэтажку. Там поврежден фасад, выбиты окна.

Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

Источник : Sky News

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