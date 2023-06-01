В несколько раз превышают советскую технику: американский пилот о преимуществах F-16

На истребителях F-16 установлены интегрированные и сенсорные системы, которые работают автоматически, не требуя ручного управления. Это дает возможность пилотам этих самолетов больше обращать внимание на более важные вещи или определенные угрозы.

Об этом заявил самый смертоносный пилот американского истребителя F-16, подполковник в отставке, который участвовал в трех войнах и был на сотне боевых заданий, Дэн Хэмптон.

В эксклюзивном интервью журналистке Фактов ICTV Наталье Луценко он рассказал о преимуществе западных истребителей, готовность воевать на стороне Украины и способностях украинских пилотов. Дэн Хэмптон убежден, что передача Украине современных истребителей изменит ход войны.

— Что касается этих истребителей, то они в несколько раз превышают советскую технику. Я могу описать эту разницу на примере автомобилей. Скажем, Maserati и Porsche, которому противопоставляют какую-то Lada или другие. Это совершенно разные показатели и возможности. На истребителях F-16 есть интегрированные, сенсорные системы, которые работают автоматически. Пилотам не нужно ручное управление, руки постоянно свободны. И в то же время нам вообще не нужно отводить взгляд, чтобы проверять показатели. В случае опасности система оповещения установлена над тобой. То есть все иначе, — сказал он.

По мнению Хэмптона, это значительно облегчает процесс работы и дает возможность пилоту быстрее реагировать на возможные угрозы или другие вызовы в воздухе. Он отмечает, что до сих пор готов ехать в Украину и воевать на стороне нашего государства.

— Это, возможно, вызов для тех, кто учится летать на истребителях советского образца. Но это очень хороший вызов. Я никогда не видел несчастным пилота, который перешел с советских самолетов на наши. Они все были чрезвычайно взволнованы, ведь все намного лучше.

Другое дело, что россияне четко ведут свою пропаганду. Большинство из того, что они говорят, конечно, ложь, но до сих пор есть те, кто в это верит. Они всегда рассказывают, какие у них истребители, оружие или морской флот, но мы знаем, что это все с советских времен или сделано по старым образцам. Часть работает, часть вышла из строя. Посмотрите, у них в наличии один авианосец, который они постоянно буксируют с места на место с помощью другого корабля, потому что двигатели не работают. Ну разве это не красноречиво? — обратил внимание американский пилот.

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