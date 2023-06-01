У кілька разів перевищують радянську техніку: американський пілот про переваги F-16

На винищувачах F-16 встановлені інтегровані та сенсорні системи, які працюють автоматично, не потребуючи ручного керування. Це дає можливість пілотам цих літаків більше звертати увагу на важливіші речі чи певні загрози.

Про це заявив найбільш смертоносний пілот американського винищувача F-16, підполковник у відставці, який брав участь у трьох війнах та був на сотні бойових завдань, Ден Гемптон.

В ексклюзивному інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Наталії Луценко він розповів про перевагу західних винищувачів та здібність українських пілотів. Ден Гемптон переконаний, що передавання Україні сучасних винищувачів змінить хід війни.

– Що стосується цих винищувачів, то вони в декілька разів перевищують радянську техніку. Я можу описати цю різницю на прикладі автомобілів. Скажімо, Maserati та Porsche, якому протиставляють якусь Lada чи інші. Це зовсім різні показники та можливості. На винищувачах F-16 є інтегровані, сенсорні системи, які працюють автоматично. Пілотам не потрібно ручне керування, руки постійно вільні. І водночас нам взагалі не потрібно відводити погляд, щоб перевіряти показники. У разі небезпеки система сповіщення встановлена над тобою. Тобто все інакше, – сказав він.

На думку Гемптона, це значно полегшує процес роботи та дає можливість пілоту швидше реагувати на можливі загрози чи інші виклики у повітрі.

– Це, можливо, виклик для тих, хто вчиться літати на винищувачах радянського зразка. Але це дуже хороший виклик. Я ніколи не бачив нещасним пілота, який перейшов з радянських літаків на наші. Вони всі були надзвичайно схвильовані, адже все набагато краще. Інша справа, що росіяни чітко ведуть свою пропаганду. Більшість з того, що вони кажуть, звісно, брехня, але досі є ті, хто в це вірить. Вони завжди розповідають, які в них винищувачі, зброя чи морський флот, але ж ми знаємо, що це все з радянських часів або зроблено за старими зразками. Частина працює, частина вийшла з ладу. Подивіться, у них в наявності один авіаносець, який вони постійно буксирують з місця на місце за допомогою іншого корабля, бо двигуни не працюють. Ну хіба це не красномовно? – звернув увагу американський пілот.

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