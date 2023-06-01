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В РФ заявляют о боях на границе с Украиной и обстреле города Шебекино: что известно

В РФ заявляют о боях на границе с Украиной и обстреле города Шебекино: что известно

Сегодня ночью и утром возле приграничного города Шебекино Белгородской области РФ состоялись бои.

Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что якобы целый час был обстрел возле Шебекино и самого города, есть восемь пострадавших. А над Белгородским районом сработала российская система ПВО.

Гладков обвиняет подразделения ВСУ в обстреле из Града центра и окраин города. Каких-то подтверждений о причастности Украины он не предоставил.

При этом Гладков уверяет, что информация о прорыве границы в районе Шебекино якобы не соответствует действительности, но говорит, что обстановка сложная.

Обстрел Шебекино 1 июня 2023 — что известно об обстреле Шебекино Белгородской области

Google Maps

В свою очередь бойцы легиона Свобода России отмечают, что что снова находятся на границе с Россией и собираются выдвигаться на территорию РФ, чтобы “принести свободу и спокойствие”.

— Грайворон — этом только начало. Мы идем освобождать всю Россию — от Белгорода до Владивостока, — отмечают военные.

Российские Telegram-каналы сообщают, что в районе поселка Найтоповичи в Брянской области упал и взорвался беспилотник. БпЛА обнаружили в 70 км от границы с Украиной.

Бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК) опубликовали в сети видеообращение, в котором было объявлено о начале обещанной командиром РДК второй фазы.

— Путинская армия снова бьет по площадям, хотя на этот раз это не мирные украинские города, а уже российские поселки и села. Оставайтесь в своих домах или пройдите в укрытия! РДК не воевала и не воюет с мирным населением! — говорится в заявлении.

Напомним, что 27 мая в Шебекино прогремели мощные взрывы. В небе над городом заметили густой и черный дым.

Фото: скриншот

Белгород, Война в Украине, Росія
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