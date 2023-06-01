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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У РФ заявляють про бої на кордоні з Україною та обстріл міста Шебекіно: що відомо

У РФ заявляють про бої на кордоні з Україною та обстріл міста Шебекіно: що відомо

Сьогодні вночі та вранці біля прикордонного міста Шебекіно Бєлгородської області РФ відбулися бої.

Так, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що нібито цілу годину був обстріл біля Шебекиного і самого міста, є вісім постраждалих. А над Бєлгородським районом спрацювала російська система ППО.

Гладков звинувачує підрозділи ЗСУ в обстрілі з Граду центру та околиць міста. Якихось підтверджень про причетність України він не надав.

Водночас Гладков запевняє, що інформація про прорив кордону в районі Шебекиного нібито не відповідає дійсності, але каже, що ситуація складна.

Обстріл Шебекіно 1 червня 2023 – що відомо про обстріл Шебекіно Бєлгородської області

Google Maps

Своєю чергою бійці легіону Свобода Росії наголошують, що знову перебувають на кордоні з Росією і мають намір висуватися на територію РФ, щоб “принести свободу і спокій”.

– Грайворон – це тільки початок. Ми йдемо визволяти всю Росію – від Бєлгорода до Владивостока, – зазначають військові.

Російські Telegram-канали повідомляють, що в районі селища Найтоповичі в Брянській області впав і вибухнув безпілотник. БпЛА знайшли за 70 км від кордону з Україною.

Бійці Російського добровольчого корпусу (РДК) опублікували в мережі відеозвернення, в якому було оголошено про початок обіцяної командиром РДК другої фази.

– Путінська армія знову б’є по площах, хоча цього разу це не мирні українські міста, а вже російські селища та села. Залишайтеся у своїх будинках або пройдіть в укриття! РДК не воювала і не воює з мирним населенням! – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 27 травня у Шебекіно прогриміли потужні вибухи. У небі над містом помітили густий і чорний дим.

Фото: скриншот

Бєлгород, Війна в Україні, Росія
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