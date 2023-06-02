Бавовна в Курске: взрывы слышны возле железной дороги и аэродрома
В российском городе Курск были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Сообщается, что взрывы прогремели на территории железной дороги город.
Впоследствии появились сообщения о взрывах в районе аэродрома.
Сейчас власти Курска или Курской области не комментировали информацию о взрывах в городе.
Примечательно, что перед этим в Курской области неизвестный беспилотник сбросил боеприпас, в результате чего был был был обесточен поселок Гоголевка Суджанского района, о чем сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт.
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