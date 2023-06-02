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Илья Нежигай, редактор ленты

Бавовна в Курске: взрывы слышны возле железной дороги и аэродрома

Бавовна в Курске: взрывы слышны возле железной дороги и аэродрома
Фото: Depositphotos

В российском городе Курск были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Сообщается, что взрывы прогремели на территории железной дороги город.

Впоследствии появились сообщения о взрывах в районе аэродрома.

Сейчас власти Курска или Курской области не комментировали информацию о взрывах в городе.

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Карта аеродромів РФ

Примечательно, что перед этим в Курской области неизвестный беспилотник сбросил боеприпас, в результате чего был был был обесточен поселок Гоголевка Суджанского района, о чем сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 464-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Взрыв, Курськ, Росія
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