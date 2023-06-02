Бавовна в Курську: вибухи чутно біля залізниці та аеродрому
В російському місті Курськ було чутно звуки вибухів.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Повідомляється, що вибухи пролунали на території залізниці місто.
Згодом з’явились повідомлення про вибухи в районі аеродрому.
Наразі влада Курська або Курської області не коментувала інформацію про вибухи в місті.
Примітно, що перед цим у Курській області невідомий безпілотник скинув боєприпас, внаслідок чого був було знеструмлено селище Гоголівка Суджанського району, про що повідомляв губернатор Курської області Роман Старовойт.
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